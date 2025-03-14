Prabowo Tak Bahas Demo Mahasiswa Indonesia Gelap Saat Bertemu Ratusan Rektor

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ratusan rektor perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Brian mengaku, dalam pertemuan selama kurang lebih 4 jam, ia menyebut tidak ada bahasan terkait dengan demo mahasiswa.

"[Bahas soal demo] Oh tidak, tadi kita tidak membahas hal seperti itu," kata Brian usai pertemuan.

Dia menegaskan bahwa Prabowo juga tidak membahas terkait demo Indonesia Gelap yang sempat ramai beberapa bulan lalu. Brian menyebut pembahas hanya seputar potensi Indonesia yang sangat besar.

"[Indonesia Gelap] Tidak disampaikan, jadi tadi tidak dibahas secara khusus, namun tadi yang saya sampaikan bahwa ke depan ini potensi Indonesia ini sangat besar. Mari kita manfaatkan potensi yang besar ini, sehingga kita siap untuk membangun kemandirian," jelasnya.