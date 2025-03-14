Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dukung Penuh Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pertamina

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |01:03 WIB
DPR Dukung Penuh Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pertamina
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini (foto: dok ist)
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menegaskan, komitmennya dalam mendorong penegakan hukum dan perbaikan pengelolaan negara, termasuk perusahaan milik negara. 

Anggia menjelaskan, momentum Ramadhan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan instropeksi bagi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, di bulan-bulan suci seperti ini, menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki semuanya, termasuk tata kelola industri energi di Pertamina. 

“Kami menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi, namun ini juga menjadi kesempatan baik untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan,” ujar Anggia dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain penegakan hukum, ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, khususnya di sektor energi, sebagai prioritas utama. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan. 

 

