HOME NEWS NASIONAL

Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |06:12 WIB
JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (14/3/2025).

Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdana Hasto Kristiyanto itu adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sidang itu akan digelar pada pukul 09.20 WIB.

“Jumat, 14 Maret 2025, jam 09.20 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama," demikian tertulis dalam laman resmi SIPP PN Jakarta Pusat.

Adapun berkas perkara Hasto teregister dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang diagendakan digelar di ruang Prof Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, KPK menjerat Hasto Kristiyanto dengan dua jeratan pasal sekaligus. Pasal pertama yakni suap yang mana Hasto bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kedua, Hasto dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim.

 

