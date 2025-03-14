Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Kasus Pembunuhan yang Menjerat Antasari Azhar

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 14 Maret. Salah satunya peristiwa pembunuhan yang menyeret nama mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 14 Maret, di antaranya:

1780 - Perang Kemerdekaan Amerika: Pasukan Spanyol merebut Fort Charlotte di Mobile, Alabama, post perbatasan terakhir Inggris yang mampu mengancam New Orleans di Louisiana Spanyol.

1782 - Pertempuran Wuchale: Kaisar Ethiopia Tekle Giyorgis I menaklukkan kelompok Oromo dekat Wuchale.

1794 - Eli Whitney memperoleh paten untuk alat pemintal kapas.

1862 - Perang Banjar: Pangeran Antasari ditabalkan oleh para kepala suku Dayak sebagai pemimpin agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dalam rangkaian perjuangan melawan Belanda.

1879 - Albert Einstein lahir di Ulm di Württemberg, Jerman; sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart.

1933 - Dibentuknya tim sepak bola bernama Persib Bandung sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi/klub bentukan Belanda.

1951 - Perang Korea: Untuk kedua kalinya, tentara PBB menduduki kembali Seoul.