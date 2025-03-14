Viral! Aksi Premanisme di Stasiun Pasar Senen Dialami Penumpang dan Driver Taksi Online

JAKARTA - Heboh sebuah aksi premanisme dialami sopir dan penumpang taksi online saat di sekitaran wilayah Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3). Aksi tersebut viral di media sosial.

Terlihat dari rekaman kamera dashcam yang di unggah laman Instagram @lbj_jakarta itu mulanya sopir menjemput penumpang di dekat area Stasiun Pasar Senen.

Kemudian seorang pria tidak dikenal membantu menaikkan koper ke bagasi mobil ketika penumpang masuk pria tidak dikenal menggedor pintu bagian belakang sebelah kiri.

"Udah ya? Nggak usah, nggak usah dikasih, siapa nyuruh dia?. Biasanya nggak ada, itu tiba-tiba" ucap sopir yang terekam dashcam.

Sementara itu, Kapolsek Senen, Kompol Bambang Santoso akan melakukan pengamatan dan penyelidikan terkait kasus premanisme tersebut.

"Terima kasih infonya, baik kami segera tindak lanjuti dengan melakukan pengamatan dan penyelidikan," singkat Bambang.

(Fahmi Firdaus )