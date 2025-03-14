Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |10:12 WIB
Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik!
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut dirinya merupakan tahanan politik. Hasto menilai, perkara yang dijerat kepada dirinya merupakan kriminalisasi hukum.

"Sikap saya tetap tidaklah berubah, hal-hal apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum, karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik," kata Hasto jelang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Namun begitu, Hasto percaya Pengadilan akan berjalan dengan adil. Sebab, ia meyakini adanya independensi lembaga pengadilan.

"Saya percaya terhadap independen dari lembaga pengadilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan," tegasnya.

Diketahui, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Hasto Kristiyanto.

Politikus PDIP itu akan mendengarkan dakwaan JPU terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikannya.

(Fahmi Firdaus )

      
