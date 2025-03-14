Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Didakwa Suap Rp600 Juta ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |10:53 WIB
Hasto Didakwa Suap Rp600 Juta ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Hasto Didakwa Suap Rp600 Juta ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto didakwa telah telah menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan dalam mata uang SGD.

Demikian disampaikan JPU saat membacakan surat dakwaan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

"Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi SGD 57.350 atau setara Rp600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahyu Setiawan," ujar Jaksa di ruang sidang.

Jaksa menjelaskan, uang tersebut ditujukan agar Wahyu bersedia mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota dewan. Upaya tersebut perlu dilakukan karena Harun hanya menduduki posisi keenam di dapilnya pada Pemilu 2019-2024.

"Dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188869//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-k9pW_large.jpg
Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188407//pdip-R10Z_large.jpg
Bencana Sumatera, Hasto Singgung Megawati yang Hobi Merawat Tanaman dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement