Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Ajudan Pribadi Tohjaya Raja Singasari Berbalik Melawan Sang Majikan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |13:04 WIB
Cerita Ajudan Pribadi Tohjaya Raja Singasari Berbalik Melawan Sang Majikan
Tohjaya anak kandung Ken Arok hasil pernikahannya dengan Ken Umang, memang berhasrat untuk menyingkirkan keponakannya (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

LEMBU Ampal, sebagai ajudan pribadi Tohjaya penguasa Kerajaan Tumapel atau Singasari pernah diminta tugas khusus untuk membunuh seseorang. Tak main-main ia diminta oleh Tohjaya membunuh dua orang yakni Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, yang juga menjadi pewaris tahta Singasari.

Tohjaya anak kandung Ken Arok hasil pernikahannya dengan Ken Umang, memang berhasrat untuk menyingkirkan keponakannya, atas hasutan pembantunya Pranaraja. Hasutan Pranaraja menganggap Ranggawuni dan Mahisa Campaka, dianggap bisa menjadi musuh berbahaya. 

Perintah pembunu pun disampaikan Tohjaya ke Lembu Ampal. Namun sang pangeran Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, ternyata dilindungi oleh pegawai istana yang berpengaruh bernama Panji Patipati, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan"

Setelah ketahuan dan takut mendapat hukuman dari Tohjaya, Lembu Ampal memilih bergabung dengan kelompok Ranggawuni. Lembu Ampal kemudian melakukan adu domba di dalam tubuh angkatan perang Singasari, sehingga tercipta kekacauan. 

Karena tidak mampu mendamaikan kerusuhan tersebut, Tohjaya berniat menghukum mati para pemimpin tentaranya. Mendengar keputusan itu, para perwira segera bergabung dengan kelompok Ranggawuni, tentu saja atas ajakan Lembu Ampal.

Setelah mendapat dukungan dari kaum tentara, Ranggawuni dan Mahisa Campaka memberontak terhadap kekuasaan Tohjaya. Tohjaya terluka parah dan akhirnya meninggal dalam pelariannya di desa Katang Lumbang, yang konon sekarang bernama Lumbang, Pasuruan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152231//kerajaan_singasari-FlNq_large.jpg
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150155//perang_kerajaan-OkHN_large.jpg
Momen Kekaisaran Cina Kirim Utusan ke Pulau Jawa yang Berujung Pemotongan Telinga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147657//perang-cZ7K_large.jpg
Tragedi Berdarah Singasari, 600 Pasukan Dibantai Kediri Gegara Salah Strategi Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147429//sejarah-2UJH_large.jpeg
Kisah Guru Spiritual Kertanagara Beri Peringatan soal Serangan ke Sumatera Sebelum Kerajaan Singasari Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141275//gajah_mada-lqEW_large.jpg
Asal Usul Kata Nusantara Dilahirkan Kerajaan Singasari dan Dipopulerkan Gajah Mada Era Majapahit 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement