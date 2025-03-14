Pimpinan DPR Sidak Kantor PFN, Dirut Ifan Seventeen Datang Terlambat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Produksi Film Negara (PFN) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Sidak dilakukan dalam rangka meninjau kondisi sarana dan prasarana yang ada di kantor.

Namun, ada momen menarik terlihat dalam Sidak ini. Ternyata, saat Dasco bersama Komisi VI DPR tiba di kantor PFN, Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen selaku Direktur Utama PT PFN, tak nampak di kantornya.

Dasco bersama Komisi VI langsung menuju ruang rapat dan melakukan rapat secara tertutup. Para awak media diminta untuk meninggalkan ruangan.

Sekitar kurang lebih 40 menit berselang, Ifan Seventeen tiba di kantornya. Sambil tergesa-gesa, Ifan langsung menuju ruang rapat, tempat Dasco dan Komisi VI DPR tengah melakukan rapat secara tertutup.

Setelah Ifan datang, tak sampai setengah jam lamanya, Dasco bersama Ifan dan jajaran PFN langsung meninjau sejumlah ruangan milik PFN. Pegawai PFN dalam kesempatan itu menunjukkan beberapa kondisi ruang sarana dan prasarana yang memprihatinkan.