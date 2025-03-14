Eks Penyidik KPK Sebut Sosok Febri Diansyah Tak Pengaruhi Kasus Hasto PDIP, Bukti Sudah Kuat

JAKARTA - Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa KPK harus tetap fokus memberantas korupsi terutama dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus suap maupun perintangan penyidikan.

Menurut Yudi, dengan hadirnya eks Jubir KPK Febri Diansyah di kubu Hasto tak akan memengaruhi proses pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Masuknya Febri tidak akan berpengaruh dalam perkara Hasto walau sebenarnya dia tahu fakta sebenarnya ketika menjadi jubir dan sekarang tiba-tiba membela mengenyampingkan fakta yang dulu dia pernah tahu," kata Yudi, Jumat (14/3/2025).

Menurut Yudi, pengetahuan Febri saat itu hanyalah sebatas menyampaikan kronologis terkait kasus suap melalu OTT KPU. Bukan substantif berdasarkan bukti.

"Sehingga kita bisa melihat statemennya pun tidak dalam misalnya mengatakan bahwa dakwaan KPK seperti oplosan, padahal dia sekali lagi tahu bahwa pembuatan dakwaan itu berdasarkan alat bukti dan barang bukti," ujar Yudi.

Walau menyayangkan dan kecewa bahwa eks pegawai KPK melawan KPK dalam persidangan dimana kasus tersebut dia masih Jubirnya, Yudi menyampaikan bahwa perkara sudah di jalan yang benar.

"KPK sudah menemukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Hasto berdasarkan bukti-bukti yang kuat sehingga itu saja yang harus dibuka di depan majelis hakim. KPK fokus disitu tanpa perlu meladeni serangan serangan opini pihak Hasto karena tempatnya pembuktian ya di persidangan," ucap Yudi.