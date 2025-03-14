Jokowi: Difitnah Saya Diam, tapi Ada Batasnya!

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus. Dalam pernyataannya, Deddy Sitorus menuding ada utusan yang minta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan, dan mencopot Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen.

Jokowi pun dengan tegas membantah tudingan tersebut.

“Enggak ada, harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu lho biar jelas, enggak ada,” kata Jokowi kepada para wartawan kediamanannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (14/3/2025).

Jokowi balik mempertanyakan kepentingannya apa dirinya mengutus orang untuk hal tersebut.

“Kepentinganya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya?" kata Jokowi

Dirinya pun menyatakan selama ini sudah diam menerima segala tudingan yang mengarah kepadanya. Namun Jokowi bilang diamnya ada batasnya.

"Saya itu sudah diam lho ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki maki saya diam. Saya ngalah terus lho, tapi ada batasnya,” tandasnya.



(Angkasa Yudhistira)