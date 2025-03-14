Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bos Mafia MinyaKita di Banten Diciduk, Begini Perannya 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |16:33 WIB
Bos Mafia MinyaKita di Banten Diciduk, Begini Perannya 
Penangkapan Bos Minyakita
A
A
A

SERANG - Ditreskrimsus Polda Banten berhasil menangkap tersangka baru dalam kasus produsen MinyaKita Ilegal di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Adalah SEW (44) yang tak lain Direktur PT Artha Eka Global Asia atau Aega.

SEW berafiliasi dengan AW yang sebelumnya telah diciduk terlebih dahulu dalam penggerebekan produsen MinyaKita di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beberapa waktu.

Wanita berusia 44 tahun ini diamankan di sebuah apartemen yang ada di Karawang, Jawa Barat, saat bersembunyi pada 14 Maret 2025. Penangkapan berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan pihak kepolisian.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Yudis Wibisana mengatakan, sebelum penangkapan penyidik telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara sehingga ditetapkan SEW sebagai tersangka kedua selain AW.

"SEW mempunyai peran sebagai penyuplai botol kemasan 1 liter dan kardus MinyakKita,"kata Yudis saat dihubungi awak media, Jumat (14/3/2025).

Yudis mengungkapkan jika SEW juga menerima royalti dari penggunaan lisensi merk Minyakita dan minyak Djernih sebesar Rp 12 juta perbulan. "Tersangka juga menerima Royalti dari pengunaan lisensi serta menjual dan mengedarkan minyakkita dan Djernih yang kurangi volume,"terangnya.

Meski demikian, Yudis mengaku masih mendalami terkait kasus perlindungan konsumen dan perindustrian atau perdagangan minyak tanpa memiliki SPPT SNI, Izin Edar (BPOM). "Kasus ini akan terus kami dalami sebagai komitmen kami memberantas mafia MinyaKita," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175785//minyak_goreng-j0AP_large.jpg
Mitos vs Fakta: Minyak Goreng dan Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171637//menteri_ekonomi-QoxS_large.jpg
Prabowo Tambah Stimulus Ekonomi 8+4+5, Ada Bansos Minyak Goreng hingga Diskon PPN Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171564//pasar-pleT_large.jpg
Harga Beras, Minyak Goreng hingga Bawang Naik, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170849//purbaya-8Oef_large.jpg
DPR Minta Tambahan Bansos Minyak Goreng, Menkeu Purbaya: Kami Sanggup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167208//tni_polri_gelar_patroli_skala_besar_di_lebak-xeCb_large.jpg
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, TNI-Polri Gelar Patroli Skala Besar di Lebak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/340/3166283//polda-Fc8E_large.jpg
Kapolda Banten Redam Aksi Ojol, Polri Tindak Tegas Oknum Personel yang Melindas Affan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement