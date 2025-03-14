Bos Mafia MinyaKita di Banten Diciduk, Begini Perannya

SERANG - Ditreskrimsus Polda Banten berhasil menangkap tersangka baru dalam kasus produsen MinyaKita Ilegal di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Adalah SEW (44) yang tak lain Direktur PT Artha Eka Global Asia atau Aega.

SEW berafiliasi dengan AW yang sebelumnya telah diciduk terlebih dahulu dalam penggerebekan produsen MinyaKita di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beberapa waktu.

Wanita berusia 44 tahun ini diamankan di sebuah apartemen yang ada di Karawang, Jawa Barat, saat bersembunyi pada 14 Maret 2025. Penangkapan berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan pihak kepolisian.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Yudis Wibisana mengatakan, sebelum penangkapan penyidik telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara sehingga ditetapkan SEW sebagai tersangka kedua selain AW.

"SEW mempunyai peran sebagai penyuplai botol kemasan 1 liter dan kardus MinyakKita,"kata Yudis saat dihubungi awak media, Jumat (14/3/2025).

Yudis mengungkapkan jika SEW juga menerima royalti dari penggunaan lisensi merk Minyakita dan minyak Djernih sebesar Rp 12 juta perbulan. "Tersangka juga menerima Royalti dari pengunaan lisensi serta menjual dan mengedarkan minyakkita dan Djernih yang kurangi volume,"terangnya.

Meski demikian, Yudis mengaku masih mendalami terkait kasus perlindungan konsumen dan perindustrian atau perdagangan minyak tanpa memiliki SPPT SNI, Izin Edar (BPOM). "Kasus ini akan terus kami dalami sebagai komitmen kami memberantas mafia MinyaKita," pungkasnya.