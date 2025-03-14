Dihujani Kritik, Dirut PFN Ifan Seventeen Ngaku Punya PH sejak 2019

JAKARTA - Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen mengaku wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan kompetensinya di dunia film. Pasalnya, banyak orang hanya mengetahuinya sebagai penyanyi saja.

"Mungkin netizen tahunya aku penyanyi saja. Sebenarnya di situ masalahnya, ketidaktahuan saja," kata Ifan di Kantor PFN, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Ifan mengaku, sebetulnya selama ini dia sudah berkiprah di dunia perfilman. Bahkan, memiliki rumah produksi atau production house (PH) sejak 2019.

"Jadi, kebetulan banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku itu sudah punya PH, production house. Di tahun 2021, aku tuh pernah memproduksi film, executive produser, salah satu film yang paling laku yang dimiliki pemerintah Indonesia," ujarnya.

Kiprahnya di dunia perfilman juga masih berjalan hingga kini. Ia mengaku baru-baru ini memproduseri sebuah film berjudul 'Kemarin'.

"Di 2020 kita juga produksi, saya juga sebagai executive produser, memproduseri sebuah film, salah satu film namanya film 'Kemarin'," tuturnya.

