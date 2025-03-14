Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dihujani Kritik, Dirut PFN Ifan Seventeen Ngaku Punya PH sejak 2019

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |16:44 WIB
Dihujani Kritik, Dirut PFN Ifan Seventeen Ngaku Punya PH sejak 2019
Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen mengaku wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan kompetensinya di dunia film. Pasalnya, banyak orang hanya mengetahuinya sebagai penyanyi saja. 

"Mungkin netizen tahunya aku penyanyi saja. Sebenarnya di situ masalahnya, ketidaktahuan saja," kata Ifan di Kantor PFN, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Ifan mengaku, sebetulnya selama ini dia sudah berkiprah di dunia perfilman. Bahkan, memiliki rumah produksi atau production house (PH) sejak 2019. 

"Jadi, kebetulan banyak publik yang belum tahu sebenarnya dari tahun 2019 aku itu sudah punya PH, production house. Di tahun 2021, aku tuh pernah memproduksi film, executive produser, salah satu film yang paling laku yang dimiliki pemerintah Indonesia," ujarnya.

Kiprahnya di dunia perfilman juga masih berjalan hingga kini. Ia mengaku baru-baru ini memproduseri sebuah film berjudul 'Kemarin'.

"Di 2020 kita juga produksi, saya juga sebagai executive produser, memproduseri sebuah film, salah satu film namanya film 'Kemarin'," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190636/seskab_teddy-BgIQ_large.jpg
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187569/seskab_teddy-jU0P_large.jpg
Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633/menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement