HOME NEWS NASIONAL

Temui Prabowo, Menteri P2MI Bahas Rencana Kerja Sama PMI dengan Arab

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |16:52 WIB
Temui Prabowo, Menteri P2MI Bahas Rencana Kerja Sama PMI dengan Arab
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (14/3/2025). Dia menyebut, ada beberapa hal yang akan dilaporkan, salah satunya rencana membuka kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Hari ini mau laporan saja sama Pak Presiden tentang yang terkait dengan pekerja migran. Satu, soal telah dibentuknya Desk Perlindungan Pekerja Migran. Kedua tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang selam ini kita ketahui bersama sedang ada proses moratorium,” kata Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski demikian, dia belum merinci kapan moratorium itu akan dihentikan. “Nanti ya, tunggu dulu ya. Ya kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik, karena potensinya besar,” ujar dia.

Terkait pembentukan desk perlindungan pekerjaan migran Indonesia, ia berencana untuk memperbaiki tata kelola perlindungannya. Selain itu, ia ingin mengurangi kejadian kekerasan human trafficking yang terjadi di luar negeri.

 

