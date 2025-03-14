Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sudah Periksa 120 Saksi di Kasus Korupsi Pertamina, Termasuk Ahok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:02 WIB
Kejagung Sudah Periksa 120 Saksi di Kasus Korupsi Pertamina, Termasuk Ahok
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih menyelidiki kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Sejauh ini, sudah 120 saksi yang diperiksa oleh pihak Kejagung.

“Sampai hari ini ada sekitar lebih dari 120 orang (saksi diperiksa),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar kepada wartawan Jumat (14/3/2025). 

Saksi yang diperiksa Kejagung itu salah satunya, adalah mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Harli mengungkapkan, banyaknya saksi yang diperiksa lantaran tempus atau waktu dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah tersebut berlangsung selama lima tahun.

“Kalau kita lihat kan tahunnya kan tempusnya kan 2018-2023 dan memang ada banyak pihak banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu,” ujar dia.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Kejagung menetapkan sembilan orang tersangka yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

 

Halaman:
1 2
      
