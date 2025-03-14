Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Dukung Penuh Paslon Mathius Fakhiri & Aryoko Rumaropen di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:16 WIB
Angela Tanoesoedibjo Dukung Penuh Paslon Mathius Fakhiri & Aryoko Rumaropen di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua
Angela Tanoesoedibjo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo bertemu dengan calon Gubernur Papua, Mathius Fakhiri di kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis serta dukungan Partai Perindo dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. 

Dalam pertemuan tersebut, Angela Tanoesoedibjo menyatakan keyakinannya bahwa pasangan calon Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen memiliki momentum yang sangat besar, serta peluang yang tinggi untuk meraih kemenangan dalam PSU mendatang. 

“Saya menilai bahwa pasangan Fakhiri dan Rumaropen memiliki potensi besar untuk memenangkan Pilgub Papua. Dalam melihat perkembangan politik terkini, saya merasa optimisme kian membesar, apalagi pemilu kali ini bisa lebih terfokus sehingga segala daya upaya yang dimiliki oleh Partai Perindo dapat dimaksimalkan untuk mendukung pasangan ini,” ujarnya.

"Partai Perindo konsisten mendukung pemenangan Pak Mathius Fakhiri di PSU Pilgub Papua. Kami telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan kemenangan pasangan ini. Saya mengarahkan seluruh struktur Partai Perindo di Papua untuk bergerak maksimal dan fokus pada pemenangan. Kemenangan pasangan ini juga akan menjadi awal dari kemenangan Partai Perindo di Papua," tutur Angela.

Dia juga berharap seluruh kader Partai Perindo di wilayah Provinsi Papua bergerak all out untuk mendukung pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement