Angela Tanoesoedibjo Dukung Penuh Paslon Mathius Fakhiri & Aryoko Rumaropen di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo bertemu dengan calon Gubernur Papua, Mathius Fakhiri di kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis serta dukungan Partai Perindo dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Angela Tanoesoedibjo menyatakan keyakinannya bahwa pasangan calon Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen memiliki momentum yang sangat besar, serta peluang yang tinggi untuk meraih kemenangan dalam PSU mendatang.

“Saya menilai bahwa pasangan Fakhiri dan Rumaropen memiliki potensi besar untuk memenangkan Pilgub Papua. Dalam melihat perkembangan politik terkini, saya merasa optimisme kian membesar, apalagi pemilu kali ini bisa lebih terfokus sehingga segala daya upaya yang dimiliki oleh Partai Perindo dapat dimaksimalkan untuk mendukung pasangan ini,” ujarnya.

"Partai Perindo konsisten mendukung pemenangan Pak Mathius Fakhiri di PSU Pilgub Papua. Kami telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan kemenangan pasangan ini. Saya mengarahkan seluruh struktur Partai Perindo di Papua untuk bergerak maksimal dan fokus pada pemenangan. Kemenangan pasangan ini juga akan menjadi awal dari kemenangan Partai Perindo di Papua," tutur Angela.

Dia juga berharap seluruh kader Partai Perindo di wilayah Provinsi Papua bergerak all out untuk mendukung pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.