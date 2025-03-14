Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Eksepsi Tom Lembong Ditolak, Pakar Minta Sistem Hukum Indonesia Adil dan Transparan!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:32 WIB
Eksepsi Tom Lembong Ditolak, Pakar Minta Sistem Hukum Indonesia Adil dan Transparan!
Tom Lembong/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pakar politik Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti meminta agar sistem hukum di Indonesia lebih adil dan transparan. Hal itu sekaligus mengkritik pola imunitas dalam penanganan kasus Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik secara daring yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) bertema 'Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa', Jumat (14/3/2025).

"Saya berharap agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil dan transparan, di mana kritik terhadap pejabat dan institusi negara tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan," kata Ray.

Ray menyoroti pernyataan kejaksaan yang menyebut bahwa serangan terhadap satu jaksa sama dengan serangan terhadap institusi, sebagai bentuk perlindungan berlebihan terhadap aparat penegak hukum (APH).

“Pernyataan seperti ini sudah sering kita dengar. Jika seorang jaksa mendapat kritik atau serangan, langsung dianggap sebagai serangan terhadap Kejaksaan Agung," ucapnya.

“Sementara jika rakyat biasa mengalami ketidakadilan, itu tidak pernah dianggap sebagai serangan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan antara hak pejabat dan rakyat. Pejabat memiliki perlindungan ekstra di balik institusi mereka, sedangkan rakyat tidak memiliki tempat berlindung.

“Hak-hak pejabat lebih diutamakan. Mereka dipanggil dengan gelar ‘Yang Terhormat’, sementara rakyat biasa tidak mendapat penghormatan yang sama. Bahkan, mereka yang pernah terlibat kasus korupsi tetap dihormati saat kembali ke masyarakat,” ujarnya.

 

