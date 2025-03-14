Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BEM FH UBK Kritisi Imunitas Aparat Penegak Hukum

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:36 WIB
BEM FH UBK Kritisi Imunitas Aparat Penegak Hukum
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Syahril Syafiq Corebima, menyoroti imunitas jaksa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kejaksaan, khususnya Pasal 8 Ayat 5. 

Dalam Diskusi Publik bertema “Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa”, yang diselenggarakan secara daring oleh Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD), Jumat (14/3), ia menilai aturan tersebut memberikan kekuasaan berlebih bagi Kejaksaan.

“Seperti yang kita ketahui, imunitas jaksa dalam UU Kejaksaan saat ini menjadi sorotan. Di kalangan mahasiswa, hal ini juga menjadi bahan diskusi, terutama terkait Pasal 8 Ayat 5 yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, hingga penahanan jaksa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Jaksa Agung,” terang Syahril.

Ia menilai ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) karena memberikan perlakuan khusus kepada jaksa dibandingkan aparat penegak hukum lainnya.

“Jika seorang jaksa melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum lain seperti kepolisian harus menunggu persetujuan Jaksa Agung sebelum bisa melakukan pemeriksaan. Ini tentu memberikan ruang bagi oknum jaksa untuk melarikan diri atau menghindari proses hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahril menyatakan bahwa hak imunitas memang diperlukan bagi jaksa, tetapi hanya dalam konteks menjalankan tugas secara profesional, bukan sebagai tameng dari tindakan yang menyimpang.

“Saya pikir hak imunitas terhadap jaksa itu sudah cukup jelas, yakni dalam hal mereka menjalankan tugas secara profesional, mereka tidak bisa dituntut. Tapi ketika seorang jaksa melakukan tindak pidana, lalu harus menunggu izin Jaksa Agung sebelum diperiksa, ini jelas memberikan perlindungan yang tidak wajar bagi mereka,” papar Syahril.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Imunitas Jaksa hukum jaksa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185147//didik_j_rachbini-ntYu_large.jpg
Hukum Sesat, Ekonomi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183845//komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg
Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182834//prof_ariawan_gunandi-AFa7_large.jpg
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/65/3177602//ferry_salom-OM8B_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mentereng Ferry Salim yang Baru Diangkat Sebagai Advokat di usia 58 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171038//pencemaran-9duI_large.jpg
5.476 Perusahaan Langgar Aturan Lingkungan, KLH Siapkan Penegakan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement