HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Sertijab 23 Pejabat Polri Termasuk 10 Kapolda, Berikut Daftar Lengkapnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |21:03 WIB
Kapolri Pimpin Sertijab 23 Pejabat Polri Termasuk 10 Kapolda, Berikut Daftar Lengkapnya
Kapolri pimpin Sertijab 23 Pejabat Polri termasuk 10 Kapolda (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) 23 perwira tinggi (pati) Polri di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

Dalam upacara tersebut, sejumlah jabatan strategis bergeser, seperti jabatan Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri hingga Asisten Kapolri bidang Logistik (Aslog Kapolri).

Selain itu, sertijab juga mencakup beberapa Kapolda di berbagai daerah, salah satunya adalah jabatan Kapolda Jawa Timur (Jatim) yang sebelum diisi oleh Komjen Imam Sugianto, kini dijabat Irjen Pol Nanang Avianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa rotasi dan mutasi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas institusi kepolisian.

"Serah terima jabatan ini adalah bagian dari pembinaan karier di lingkungan Polri untuk memastikan organisasi tetap berjalan dinamis dan efektif. Setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang sudah berjalan," katanya, Jumat (14/3/2025).

 

