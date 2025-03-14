Polri Bakal Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas yang Ganggu Investasi

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya bakal menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme, dan menghambat iklim investasi di Indonesia.

"Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

"Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi," sambungnya.