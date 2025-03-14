Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bakal Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas yang Ganggu Investasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |21:04 WIB
Polri Bakal Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas yang Ganggu Investasi
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko
A
A
A

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya bakal menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme, dan menghambat iklim investasi di Indonesia.

"Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

"Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi," sambungnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
investasi ormas polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190760//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-H7xn_large.jpg
Jimly Sebut Polri Tak Bakal Lantik Pejabat di Luar Struktur Usai Penerbitan Perpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618//mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190586//polri-cA3m_large.jpg
2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190490//anies_baswedan-IQqG_large.jpg
Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Anies Baswedan: Kita Mimpikan Indonesia Hutannya Lebih Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190111//polri-dtao_large.jpg
Soal Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Kapolri: Satu Korporasi Naik Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement