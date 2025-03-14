Mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Meninggal Dunia

TERNATE - Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) yang juga terpidana korupsi suap dan gratifikasi, Abdul Gani Kasuba (AGK) meninggal dunia. AGK meninggal setelah menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasan Busori Ternate.

Mantan Gubernur Malut dua periode itu meninggal pada pukul 20.00 WIT setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu di ruangan ICU. AGK dua bulan terakhir memang dirawat di rumah sakit akibat berbagai komplikasi penyakit yang diderita.

Keluarga, kerabat, dan pejabat Malut hingga sejumlah pejabat Pemprov Malut yang pernah menjadi anak buahnya hadir di rumah sakit untuk melayat almarhum. AGK sendiri merupakan terpidana korupsi suap dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024.

"Ditemani anak istri beliau yang siang malam mendampingi beliau sejak hari pertama masuk rumah sakit," ujar penasehat hukum AGK, Hairun Rizal, Jumat (14/3/2025).

Rencananya, almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan.

(Arief Setyadi )