Gibran Apresiasi Gebrakan Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan di Puncak Bogor

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi gebrakan hebat dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyegel bangun di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Adapun bangunan tersebut diduga melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di wilayah Jakarta ataupun Bekasi.

Hal itu disampaikan Gibran ketika menghadiri acara buka puasa bersama pengurus Kamar Dagang (Kadin) di JCC Senayan Jakarta, Jumat (14/3/2025). Gibran awalnya mengapresiasi kepada seluruh kepala daerah yang berperan aktif dalam menjaga lingkungan.

"Saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya," kata Gibran dalam sambutannya.

Terkhusus Gibran pun mengapresiasi sosok Gubernur Jawa Barat yang berani menyegel bangun yang tidak sesuai regulasi. Bahkan, Gibran pun mengetahui bahwa video penyegelan yang dilakukan Gubernur Jabar viral di sosial media.

"Terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi," ujarnya.