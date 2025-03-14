Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Dehumanisasi, Pengembangan Teknologi Harus Diperkuat Nilai Kehidupan Sosial

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |22:11 WIB
Cegah Dehumanisasi, Pengembangan Teknologi Harus Diperkuat Nilai Kehidupan Sosial
Cegah dehumanisasi, pengembangan teknologi harus diperkuat nilai kehidupan sosial (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan sosial  terlebih setelah kehadiran inovasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Dengan teknologi kehidupan manusia menjadi semakin mudah, tapi di sisi lain merusak kehidupan manusia itu sendiri atau dehumanisasi.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan, perkembangan teknologi memang tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan manusia. Sebab, menurutnya, dampak teknologi langsung mengenai sendi-sendi kehidupan manusia.

“Di sini pentingnya teknologi harus diiringi dengan pemahaman kehidupan sosial masyarakat sehingga kebijakan dan arah teknologi akan jelas dikembangkan ke arah mana,” ujar Najib Burhani dalam diskusi Iftar Talk bertajuk Masa Depan Teknologi dan Ancaman Dehumanisasi yang digelar Institute for Humanitarian Islam di Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengungkapkan, Indonesia  tidak asing dengan perkembangan teknologi sejak era Presiden Soekarno. Dia mengatakan, di saat negara-negara tetangga belum mengembangkan satelit, Indonesia sudah memiliki satelit Palapa.

Indonesia juga sudah lama berupaya mengembangkan teknologi nuklir yang digawangi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), kemudian riset teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu di era ini ada pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN, lalu industri pesawat terbang yang digawangi BJ Habibie lewat Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/18/2800803/elon-musk-bikin-truthgpt-ikuti-jejak-jack-ma-main-artificial-intelligence-rqY9C3ZhTK.jpg
Elon Musk Bikin TruthGPT, Ikuti Jejak Jack Ma Main Artificial Intelligence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/18/2796212/setahun-ngobrol-pria-ini-nikahi-chatbot-ai-bikinannya-sendiri-MncG9d5YMa.jpg
Setahun Ngobrol, Pria Ini Nikahi Chatbot AI Bikinannya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/25/18/1523473/hakim-robot-dapatkah-dipercaya-buat-keputusan-penting-A8pV1iEk0E.jpg
Hakim Robot, Dapatkah Dipercaya Buat Keputusan Penting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/11/10/214/273954/NCNmTHptP8.jpg
NASA: 2012 Bukan Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/09/04/18/254458/IBJaykm1ey.jpg
Airbus Kembangkan Sistem Pengganti Kotak Hitam Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/08/02/214/244212/kPXVmPgD4A.jpg
Wow, Orang Buta Bisa Mengemudikan Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement