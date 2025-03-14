Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Pria hingga Tewas di Karadenan Bogor

BOGOR - Pelaku penusukan terhadap pria berinisial RIB (35), di Jalan Raya Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor akhirnya ditangkap polisi.

"Udah (ditangkap)," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Belum diketahui pasti terkait identitas pelaku maupun motif dalam penusukan tersebut. Pelaku masih dalam perjalanan bersama anggota menuju Polres Bogor.

"Sekarang dalam perjalanan dari Bengkulu ke Bogor," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria berinisial RIB (35), meninggal dunia usai menjadi korban penusukan orang tak dikenal di Jalan Karadenan, Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Maret 2025.

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, awalnya korban yang sedang mengendarai mobil diduga terserempet oleh motor pelaku di jalan.

Karena pelaku tak berhenti, korban berupaya mengejar. Usai mengejar pelaku, keduanya berhenti di suatu tempat di pinggir Jalan Karadenan hingga akhirnya terjadi penusukan terhadap korban.

