HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pipa PAM Jaya Bocor, Suplai Air Bersih ke Warga Ancol dan Pademangan Terganggu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:08 WIB
Pipa PAM Jaya Bocor, Suplai Air Bersih ke Warga Ancol dan Pademangan Terganggu
A
A
A

JAKARTA - Pipa milik Perumda Air Minum (PAM) Jaya berukuran 600 mm mengalami kebocoran di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Peristiwa itu disebabkan dari pekerjaan proyek salah satu BUMN.

Akibat dari kebocoran mengganggu aktivitas suplai air bersih ke wilayah Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara.

"PAM JAYA menginformasikan telah ditemukan kebocoran pipa 600mm di Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara akibat pekerjaan proyek BUMN," tulis laman Instagram @pamjaya_dki dikutip, Jumat (14/3/2025).

"Pekerjaan tersebut berdampak pada gangguan suplai air berkurang atau terhenti sementara di wilayah (Kelurahan) Ancol, Pademangan dan sekitarnya," tambahnya.

PAM Jaya mengimbau agar pelanggan dapat menghubungi Contact Center PAM JAYA di 1500 223 untuk bantuan pengiriman air melalui mobil tanki secara gratis.

 

Topik Artikel :
air bersih PAM Jaya Pipa Bocor
