Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Supra Vs Truk di Cinere, Pemotor Meninggal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |10:54 WIB
Motor Supra Vs Truk di Cinere, Pemotor Meninggal
TKP kecelakaan lalu lintas di Cinere (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat melibatkan pemotor Supra X 125 dengan nomor polisi F 5719 CN berinisial AF (27) asal Bogor dengan Truk Isuzu dengan nomor polisi B 9280 SXU pada Jumat (14/3/2025) pagi.

"Betul adu banteng (motor Vs Truk), korban AF (27) laki-laki meninggal dunia di RSUP Fatmawati," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan saat dikonfirmasi.

Burhan menyebut pemotor tewas diduga kurang konsentrasi saat hendak mendahului kendaraan di depannya.

"Betul, karena tidak konsentrasi, ambil lawan arah. Mau mendahului kendaraan di depannya," ujarnya.

Kronologi kejadian berawal pemotor melaju dari arah Depok menuju Jakarta melalui Jalan Cinere Raya berusaha mendahului kendaraan yang berada didepannya.

"Saat bersamaan dari arah berlawanan Jakarta ke Depok melaju mobil Truk Isuzu, karena jarak semakin dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161058//pipa_baja_timpa_kios_di_pasar_cipluk-o7vi_large.jpg
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160630//kecelakaan_lalu_lintas-xu8P_large.jpg
Motor Tabrak Pembatas, Pengendara Terjatuh dari Flyover Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/525/3159440//wn_jepang_tewas_tertimbun_tanah-1tr0_large.jpg
Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement