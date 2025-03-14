Motor Supra Vs Truk di Cinere, Pemotor Meninggal

DEPOK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat melibatkan pemotor Supra X 125 dengan nomor polisi F 5719 CN berinisial AF (27) asal Bogor dengan Truk Isuzu dengan nomor polisi B 9280 SXU pada Jumat (14/3/2025) pagi.

"Betul adu banteng (motor Vs Truk), korban AF (27) laki-laki meninggal dunia di RSUP Fatmawati," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan saat dikonfirmasi.

Burhan menyebut pemotor tewas diduga kurang konsentrasi saat hendak mendahului kendaraan di depannya.

"Betul, karena tidak konsentrasi, ambil lawan arah. Mau mendahului kendaraan di depannya," ujarnya.

Kronologi kejadian berawal pemotor melaju dari arah Depok menuju Jakarta melalui Jalan Cinere Raya berusaha mendahului kendaraan yang berada didepannya.

"Saat bersamaan dari arah berlawanan Jakarta ke Depok melaju mobil Truk Isuzu, karena jarak semakin dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)