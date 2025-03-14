Pengungsi Banjir PGP Bekasi Telah Pulang ke Rumah Masing-Masing

BEKASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyampaikan para pengungsi di tenda pengungsian Gudang BNPB, Pondok Gede Permai (PGP) telah kembali ke rumah masing-masing, pada Jumat, (14/03/2025).

Mereka kembali karena lumpur yang awalnya menutup akses jalan umum dan rumah warga telah dibersihkan.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pasca banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang bekerjasama dan didukung dari berbagai pihak, berangsur-angsur mulai membaik," kata kepala pelaksana BPBD Kota Bekasi, Priadi.

Meski begitu, Priadi menyebut bahwa pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan tetap menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, kepada warga terdampak. Bantuan itu seperti air mineral, makanan siap saji ataupun alat kebersihan.

Saat-saat masa pemulihan ini, Pemkot Bekasi juga tetap menyiapkan alat berat sebanyak 18 unit dengan rincian 5 unit dari DBMSDA, 2 unit dari BBWSCC, 5 unit dari Dinas LH, 5 unit dari DKI Jakarta dan 1 unit dari BPBD Provinsi Jawa Barat.

"Selain itu, Dumtruck tersedia sebanyak 41 unit dari DBMSDA 3 unit, Dinas LH 28 unit dan DKI Jakarta 10 unit. Disediakan juga mobil siram sebanyak 39 unit terdiri dari DBMSDA 13, Disdamkarmat 14, BPBD Kota Bekasi 1, BNPB 1 dan BPBD Provinsi Jawa Barat 1 mobil," tambahnya.

Priadi berharap kondisi wilayah terdampak semakin membaik dan penanggulangan pasca banjir yang terus diupayakan akan terus berlangsung secara optimal. Pihaknya juga tak segan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

(Angkasa Yudhistira)