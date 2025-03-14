MNC Peduli dan MNC Land Adakan Giat Literasi di SDN Pangarakan 02 Srogol Cigombong

BOGOR - Berdasarkan data UNESCO, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah terkait literasi. Angka minat baca masyarakat Indonesia juga sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Penduduk Indonesia yang rajin membaca buku hanya sekitar 10% saja. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara-negara maju.

Penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia selain kurangnya minat baca, kualitas pendidikan belum merata dan penggunaan media sosial yang semakin marak yaitu kurangnya fasilitas perpustakaan dan akses bahan bacaan yang berkualitas dan menarik.

Untuk menyemarakkan kegiatan literasi dan menumbuhkan semangat membaca dari keterbatasan yang ada, MNC Peduli dan MNC Land menyalurkan buku bacaan cerita ke SDN Pangarakan 02 Srogol, Cigombong, Bogor yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan #generasicerdasanakbangsa.

Tidak hanya menyalurkan buku bacaan cerita, MNC Peduli dan MNC Land juga bersama para guru mengajak anak-anak mengekplorasi bakat dan kreatifitas melalui kegiatan pembuatan alat peraga pernapasan sekaligus belajar organ tubuh manusia bagian paru-paru. Ada juga kegiatan mewarnai dan membuat kreasi gambar dengan bahan kertas bermotifkan batik. Yang tak kalah serunya yaitu pengenalan pemanfaatan daur ulang sampah berupa plastik bekas kemasan yang diolah menjadi satu kreatifitas menyerupai wajah pahlawan.

Dengan rangkaian kegiatan literasi ini, MNC Peduli dan MNC Land berharap bantuan buku bacaan dapat memberikan pilihan bacaan yang bermanfaat untuk anak didik. Dan dengan variasi kegiatan ketrampilan yang dilakukan, SDN Pangarakan 02 dapat terus berkembang dan memberikan alternatif teknik pengajaran yang menyenangkan bagi murid didiknya.

Kepala Sekolah SDN Pangarakan 02 Srogol, Ihat Supriyatin mengucapkan terima kasih atas kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di sekolahnya. Kegiatan ini dinilainya sangat berdampak positif bagi para muridnya.

"Saya berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah datang memberikan sebuah bantuan buku, menurut saya itu sangat bagus ya, kenapa? Untuk anak-anak rajin membaca apalagi dengan gambar-gambar yang menyenangkan gitu kan dan Alhamdulillah dengan kegiatan ini anak-anak sangat antusias sekali sangat bagus sekali, saya sangat senang dengan kedatangan MNC Peduli ke sini," kata Ihat, Jumat (14/3/2025).