HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perang Sarung di Cengkareng Jakbar Makan Korban, 1 Orang Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |14:29 WIB
Perang Sarung di Cengkareng Jakbar Makan Korban, 1 Orang Tewas
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial FK tewas setelah melerai tawuran dengan menggunakan sarung ‘perang sarung’ di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi berkata, peristiwa itu terjadi pada Kamis (13/3) dini hari. Kejadian bermula saat korban keluar dari rumah untuk mencari adiknya yang dikhawatirkan terlibat tawuran.

“Setelah sampai di TKP, ternyata benar ada warga yang sedang tawuran dengan menggunakan sarung sekitar 20 orang," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Halaman:
1 2 3
      
