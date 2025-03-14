MNC Peduli dan MNC Land Gelar Kegiatan Literasi di SDN Pangarakan 02 Srogol, Kepala Sekolah: Anak-Anak Antusias Sekali

BOGOR - MNC Peduli dan MNC Land menggelar kegiatan literasi kepada murid-murid di SDN Pangarakan 02 Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh pihak sekolah karena berdampak positif bagi muridnya.

"Saya berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah datang memberikan sebuah bantuan buku, menurut saya itu sangat bagus ya, kenapa? Untuk anak-anak rajin membaca apalagi dengan gambar-gambar yang menyenangkan gitu kan dan Alhamdulillah dengan kegiatan ini anak-anak sangat antusias sekali sangat bagus sekali, saya sangat senang dengan kedatangan MNC Peduli ke sini," kata Kepala Sekolah SDN Pangarakan 02 Srogol, Ihat Supriyatin, Jumat (14/3/2025).

Tidak hanya menyalurkan buku bacaan cerita, MNC Peduli dan MNC Land juga bersama para guru mengajak anak-anak mengekplorasi bakat dan kreatifitas melalui kegiatan pembuatan alat peraga pernapasan sekaligus belajar organ tubuh manusia bagian paru-paru. Ada juga kegiatan mewarnai dan membuat kreasi gambar dengan bahan kertas bermotifkan batik. Yang tak kalah serunya yaitu pengenalan pemanfaatan daur ulang sampah berupa plastik bekas kemasan yang diolah menjadi satu kreatifitas menyerupai wajah pahlawan.

"Harapan saya anak-anak akan lebih gemar lagi membaca dengan bantuan seperti ini dan kemudian anak anak lebih ke depannya lebih berkembang lagi. Semoga MNC Peduli bisa berkunjung kembali dan memberikan apresiasi bantuan lain lagi," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu murid Najwa Khaira mengaku senang dengan kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di sekolahnya. Karena, bisa belajar dengan cara yang menyenangkan.