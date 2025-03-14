Antusias Murid SDN Pangarakan 02 Srogol Ikuti Kegiatan Literasi MNC Peduli dan MNC Land: Bermain sambil Belajar

BOGOR - Murid-murid SDN 02 Pangarakan Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias mengikuti kegiatan literasi dari MNC Peduli dan MNC Land. Mereka sangat sedang dapat bermain sambil belajar.

"Main-main dan juga belajar, belajar menggambar. Seneng sama bahagia," kata salah satu murid, Azril kepada MNC Portal, Jumat (14/3/2025).

Senada, murid lainnya Najwa Khaira mengaku senang dengan kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di sekolahnya. Karena, bisa belajar dengan cara yang menyenangkan.

"Hari ini kami membuat batik dari kertas, Alhamdulillah kami senang sekali dari MNC Peduli datang ke sini. Mudah mudahan MNC datang ke sini lagi. Tadi seru, sama temen-temen semua, menyenangkan pengen lagi," ucap Najwa.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pangarakan 02 Srogol, Ihat Supriyatin mengucapkan terima kasih atas kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di sekolahnya. Kegiatan ini dinilainya sangat berdampak positif bagi para muridnya.

"Saya berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah datang memberikan sebuah bantuan buku, menurut saya itu sangat bagus ya, kenapa? Untuk anak-anak rajin membaca apalagi dengan gambar-gambar yang menyenangkan gitu kan dan Alhamdulillah dengan kegiatan ini anak-anak sangat antusias sekali sangat bagus sekali, saya sangat senang dengan kedatangan MNC Peduli ke sini," kata Ihat.

Tidak hanya menyalurkan buku bacaan cerita, MNC Peduli dan MNC Land juga bersama para guru mengajak anak-anak mengekplorasi bakat dan kreatifitas melalui kegiatan pembuatan alat peraga pernapasan sekaligus belajar organ tubuh manusia bagian paru-paru. Ada juga kegiatan mewarnai dan membuat kreasi gambar dengan bahan kertas bermotifkan batik. Yang tak kalah serunya yaitu pengenalan pemanfaatan daur ulang sampah berupa plastik bekas kemasan yang diolah menjadi satu kreatifitas menyerupai wajah pahlawan.