HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penusukan Pria Hingga Tewas di Bogor Ternyata Kakak Beradik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |18:31 WIB
Pelaku Penusukan Pria Hingga Tewas di Bogor Ternyata Kakak Beradik
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkao pelaku penusukan terhadap pria berinisial RIB (35) hingga tewas di Jalan Raya Karadenan, Kabupaten Bogor berjumlah 2 orang. Kedua pelaku juga diketahui merupakan kakak beradik.

"Dua orang kakak beradik inisial A dan C," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Adapun keduanya ditangkap ketika bersembunyi di perkebunan warga di wilayah Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ketika ditangkap, keduanya tidak melakukan perlawanan kepada anggota.

"Tidak melakukan perlawanan, barang bukti sajam sedang dalam pencarian," jelasnya.

Belum diketahui rinci terkait motif penusukan tersebut karena masih dalam pemeriksaan. Yang pasti, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

