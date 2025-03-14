Biang Kerok Banjir, Bangunan Liar di Pinggir Kali Bekasi Dibongkar

BEKASI - Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat membongkar ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang aliran Kali Sepak di Kampung Gabus, dari Desa Srimukti hingga Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat (14/3/2025). Bangunan itu dibongkar karena menjadi penyebabkan banjir di wilayah tersebut.

"Bangunan itu nanti kepala desa yang tahu tadi pak gubernur nanya berapa bangunan yang kami terbitkan itu di sini kira-kira 100-an kali ya dan ada juga ikon-ikon Bekasi seperti golok. Tapi goloknya juga udah rusak nanti kita mau ganti," ucap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di lokasi, Jumat.

Ade mengatakan, pembongkaran itu sebelumnya ada penolakan dari beberapa warga. Namun, warga menerima pembongkaran bangunan tersebut dan mendukung normalisasi Kali Sepak.

"Warga sudah rapi tidak ada penolakan malah mendukung. Karena ini kan untuk kemaslahatan umat," katanya.

Ade menuturkan normalisasi ini dilakukan untuk pelebaran dan didalami kedalamannya supaya nantinya banyak menampung air hingga tidak terjadi banjir. "Sekarang sudah mulai penertiban dulu mudah-mudahan secepatnya karena memang kemarin kita banjirnya tidak seperti tahun tahun lalu ya, artinya jalan-jalan airnya udah tidak ada makanya kita akan melakukan normalisasi," ujarnya.