Kompolnas Awasi Ketat Penyelidikan Kematian Mahasiswa UKI

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti penanganan penyidikan kematian Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Kenzaha Walewangko (22). Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menyampaikan, pihaknya akan memantau langsung penyelidikan yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur.

Kedatangannya itu, untuk meminta penjelasan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, terkait pengusutan kasus tersebut.

"Kasus tewasnya salah satu mahasiswa UKI yang sampai hari ini belum terungkap, kami akan atensi, Kompolnas akan pantau langsung ke Polres Jakarta Timur," kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Ia menerangkan, Kompolnas akan meminta validasi dari penyidik di bawah komando Nicolas. Kompolnas juga akan mengingatkan Polres Jakarta Timur bahwa kasus kematian Kenzaha sudah menjadi sorotan publik, bahkan isu nasional.

"Pemberitaan medianya cukup masif jadi ini merupakan kasus yang menonjol yang perlu segera kita mendapatkan penjelasan sampai sejauh mana proses penanganan terhadap meninggal salah satu mahasiswa UKI sampai hari ini," ujarnya.