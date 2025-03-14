Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Kendaraan Tabrakan di Puncak Bogor, 3 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:58 WIB
3 Kendaraan Tabrakan di Puncak Bogor, 3 Orang Terluka
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tiga orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 13 Maret 2025. Awalnya, motor F 5019 FEY berhenti di bahu jalan kiri dari arah Puncak menuju Gadog.

"Kemudian bergerak maju menyeberang ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Pada saat bersamaan, datang motor F 3701 FBW dan terjadi tabrakan. Tidak sampai di situ, motor juga sempat terpental ke sisi kanan jalan dan membentur angkot (meninggalkan lokasi) dari arah berlawanan.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor F 5019 FEY berinisiak KG mengalami luka di kepala sobek dan dibawa ke RSPG Cisarua. Sedangkan, pengendara motor F 3701 FBW perempuan berinisal IS dan penumpangnya NS luka memar di bagian kaki.

"Korban 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Kerugian materi sekitar Rp3 juta," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
