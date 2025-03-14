Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Ekspedisi Tabrak Pemotor hingga Tewas di Depok, Sopirnya Diringkus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:04 WIB
Truk Ekspedisi Tabrak Pemotor hingga Tewas di Depok, Sopirnya Diringkus
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan mengatakan sopir truk ekspedisi dengan nomor polisi B 9280 SXU berinisial CE (25) yang terlibat kecelakaan dengan sebuah motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi F 5719 CN di Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). Diketahui, pemotor asal Bogor berinisial AF (27) tewas usai dilarikan ke RSUP Fatmawati. 

"Sudah diamankan di kantor laka inisial CE (25)," ucap Burhan saat dikonfirmasi, Jumat.

Burhan menjelaskan, kronologi berawal pemotor melaju dari arah Depok menuju Jakarta melalui Jalan Cinere Raya. Kemudian, berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya.

"Saat bersamaan dari arah berlawanan Jakarta ke Depok melaju mobil Truk Isuzu, karena jarak semakin dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Burhan menyebut bahwa pemotor tewas diduga kurang konsentrasi saat hendak mendahului kendaraan di depannya. "Betul, karena tidak konsentrasi, ambil lawan arah. Mau mendahului kendaraan di depannya," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
