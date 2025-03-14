Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling yang Gasak 6 HP di Konveksi Jaksel Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:36 WIB
Maling yang Gasak 6 HP di Konveksi Jaksel Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang pria yang diduga maling beraksi di sebuah konveksi si kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Maling tersebut menggasak enam unit handphone saat beraksi.

Dari video yang beredar, terduga pelaku terlihat menggunakan jaket hitam dan topi saat memasuki konveksi. Kemudian, ia santai berkeliling konveksi sambil mencari barang berharga untuk dicuri. Dalam video itu, dinarasikan para pekerja saat itu tengah tertidur usai sahur. 

Terpisah, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardy Marasabessy menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025 lalu. Ia menuturkan, sebanyak enam unit ponsel yang berhasil digasak pelaku.

“Telah terjadi tindak pidana pencurian HP 6 unit yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara masuk melalui pintu yang tidak terkunci," kata Ressa dalam keterangannya pada Jumat (14/3/2025).

Ressa mengungkapkan, polisi langsung melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan polisi tersebut. Penyisiran CCTV dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus pun dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Jaksel Maling Pencurian
