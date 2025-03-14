Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hampir dua Tahun, Ayah Kandung di Bekasi Tega Setubuhi Anaknya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |21:33 WIB
Hampir dua Tahun, Ayah Kandung di Bekasi Tega Setubuhi Anaknya
Ayah Bejat Cabuli Anak Kandung
A
A
A

BEKASI - Seorang ayah berinisial USJ (46) begitu tega memperkosa anak kandungnya sejak 2023 hingga 2025. Tersangka USJ melakukan perbuatan keji itu di rumah kontrakannya yang berada di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menyampaikan, bahwa perbuatan tersangka kepada anak perempuannya yang berusia 22 tahun telah dilakukan lebih dari 20 kali. Persetubuhan itu selalu terjadi pada malam hari selepas pelaku pulang kerja.

"Terjadi dari bulan September 2023 sampai 27 Februari 2025. Terjadi di rumah pelaku dan hampir semuanya terjadi pada saat malam hari saat pelaku pulang kerja. Pelaku pulang kerja, korban sedang berada di rumah," kata Binsar dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi Kota, Jumat (14/3/2025).

Dia menyampaikan bahwa pelaku dan korban hanya tinggal berdua di kontak tersebut. Pelaku kata kasat sudah berpisah lama dengan istrinya.

"Pelaku dan istri sudah pisah," ucapnya.

Pelaku melakukan perbuatan bejat itu karena hanya ingin menyalurkan hasrat seksual. Setelah berhubungan intim korban diancam oleh pelaku agar tak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.

"Motif karena pelaku tertarik dengan korban dan karena sudah berpisah juga dengan istri. Jadi hasrat seksual," tuturnya. 

Korban selama ini memang tak nyaman dengan atas perbuatannya ayahnya. Akan tetapi korban takut untuk melawan karena adanya ancaman dari pelaku.

 

