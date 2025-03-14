Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Patwal Dinarasikan Tendang Pemotor di Jalur Puncak Bogor, Begini Faktanya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |22:29 WIB
Viral Patwal Dinarasikan Tendang Pemotor di Jalur Puncak Bogor, Begini Faktanya
Viral Patwal dinarasikan tendang pemotor di Jalur Puncak, Bogor (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Viral video anggota polisi yang dinarasikan menendang pemotor di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Saat ini, oknum anggota tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam video beredar, tampak anggota polisi yang mengendarai motor BM memepet seorang pemotor. Pemotor itu terlihat sampai terperosok ke sisi jalan.

Di belakangnya, terdapat seorang pria turun dari mobil warna putih dan menghampiri pemotor tersebut. 

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama membenarkan bahwa polisi dalam video yang beredar tersebut merupakan anggotanya.

"Menindaklanjuti dari video yang beredar di media sosial terkait insiden BM dan  motor di Jalur Puncak, bahwa setelah kami analisa anggota yang ada di dalam video tersebut betul anggota Sat Lantas Polres Bogor," kata Rizky, Jumat (14/3/2025).

 

