Diimingi Rp10 Ribu, Gadis Kecil di Tebet Diduga Jadi Korban Pencabulan

JAKARTA - Seorang anak perempuan berinisial SK (8) menjadi korban dugaan kasus pencabulan oleh seorang pria paruh baya inisial S di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Terduga pelaku diduga mengimingi korban menggunakan uang dalam melancarkan aksinya.

"Kejadiannya di belakang mobil, depan gang rumah, anak saya menyampaikan dugaan pelecehan seksual habis Sholat Subuh dipanggil pelaku ke belakang mobil, diimingi uang Rp10 ribu, anak saya tidak mau, anak saya mau jalan pulang, ditarik lagi (sama pelaku," ujar ayah korban, Ab, Jumat (14/3/2025).

Menurut Ab, meski anaknya itu tak mau menuruti permintaan pelaku, namun pelaku menarik anaknya dengan paksa dan mengangkat baju anaknya itu hingga terjadilah dugaan kasus pencabutan tersebut. Anaknya lantas mengadukan peristiwa yang dialaminya itu pada sepupunya dan diminta mengadukan hal itu pada ibu korban.

"Akhirnya anak saya karena didesak sepupunya, dia beranikan diri ngomong sambil nangis sama istri saya. Langsung lah istri saya nyamperin ke rumah pelaku, istri pelaku menanyakan pada istri saya ada apa, istri saya bilang tanya saja sama suami lu sudah ngelakuin apa sama anak gua," tuturnya.

Singkatnya, kata dia, saat diberitahu peristiwa yang menimpa anaknya itu, dia lantas bertemu Ketua RT dan terduga pelaku, disitu dia mempertanyakan peristiwa yang dialami anaknya itu pada pelaku. Namun, pelaku tak mau mengakui perbuatan bejatnya itu meski dia telah bertanya secara baik-baik dan berkali-kali.

"Dia (pelaku) bilangnya saya gak ngelakuin apa-apa, saya cuma lari pagi, saya kasih uang, dan saya gendong (anak korban), karena gak kuat saya taruh lagi, begitu doang katanya. Sampai 3 kali saya tanya gak ngaku. Akhirnya saya lanjut lapor ke polisi," katanya.



(Arief Setyadi )