Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Brigjen Eko Jadi Dirtipid Narkoba, Jenderal Antiteror dengan Segudang Pengalaman

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |00:26 WIB
Kapolri Tunjuk Brigjen Eko Jadi Dirtipid Narkoba, Jenderal Antiteror dengan Segudang Pengalaman
Brigjen Pol Eko Hadi Santoso (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Namun, penunjukannya menuai sorotan dengan pengalamannya sebagai reserse tindak pidana terorisme.

Dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025, Kapolri menunjuk Brigjen Eko sebagai Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri.

"Brigjen Eko Hadi Santoso Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri," demikian Surat Telegram.

Kapolri dalam memilih orang menduduki posisi tertentu tidak sembarangan. Kendati  penunjukan tersebut di luar kebiasaan, di mana personel antiteror ditempatkan pada penindakan narkoba. Selain itu, tidak bisa dilepaskan dengan banyaknya peristiwa pelanggaran etik para personelnya yang membuat Polri harus berbenah.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan, bahwa mutasi yang dilakukan di tubuh Polri selain sebagai penyegaran di institusi juga untuk memastikan kesolidan.

“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Sementara Brigjen Eko memastikan bahwa dirinya akan mengedepankan integritas. Seiring itu, ia menekankan bahwa penegakan hukum bakal dilakukan secara massif.

"Ya integritas kita dorong. Penegakkan hukum semakin masif. Mohon doa dan kerja sama ya rekan-rekan wartawan," kata Eko.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174/kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630/kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627/polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172570/trunoyudo-EY35_large.jpg
Kapolri Ganti 4 Kapolda, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160965/adang_ginanjar-lsFJ_large.jpg
Dimutasi Listyo Sigit, 19 Jenderal Tinggalkan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160752/kapolri-gBHb_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Nama dan Jabatan 61 Perwira Tinggi yang Dimutasi Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement