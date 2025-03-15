Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR: Tindak Semua yang Terlibat Kasus Curangi Takaran Minyakita

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |00:44 WIB
Ketua DPR: Tindak Semua yang Terlibat Kasus Curangi Takaran Minyakita
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus distribusi Minyakita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran Minyakita palsu di pasaran. Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran Minyakita terjadi karena kurangnya pengawasan.

"Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan Minyakita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/5/2025).

"Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun," imbuhnya.

Puan pun meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Ia ingin keadilan bagi kebutuhan masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," terangnya.

Puan menuturkan, rentetan kasus pemalsuan Minyakita menunjukkan bahwa selama ini ada celah dari sisi pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

"Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi Minyakita tanpa terdeteksi sejak awal," tutur cucu Bung Karno itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement