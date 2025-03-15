Persiapan Pemerintah Jelang Arus Mudik Lebaran 2025: Perbaiki Infrastruktur hingga Siaga Bencana

BOGOR - Pemerintah terus melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Salah satunya yaitu terkait kelancaran arus lalu lintas.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno usai menghadiri workshop literasi keuangan dan transformasi digital di Pondok Pesantren Daarul Mughni Al-Maaliki Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jumat (14/3/2025).

"Kita sudah rapat lintas kementerian/lembaga selama dua kali untuk penanaganan mudik. Jadi banyak hal yang sudah dibicarakan. Pertama tentu saja terkait dengan kelancaran lalu lintas," kata Pratikno.

Kata dia, Kementerian PU terus menyisir perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya. Juga mode transportasi mulai dari dari penambahan pesawat, kapal, kereta api dan seterusnya.

"Termasuk mudik gratis yang tahun ini kita konsolidasikan. Sehingga kita mengembangkan dalam hal ini dipimpin oleh Kementerian Perhubungan ada satu sistem informasi untuk pelayanan pendaftaran mudik gratis secara terpadu. Sehingga tidak ada bus yang berjubel, bus yang kosong, apalagi selama ini sering kali kalau terpisah-pisah satu orang bisa mendaftar ke beberapa provider," jelasnya.