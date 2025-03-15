Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukber Bareng JK, Anies: Dengar Pengalaman dan Serap Kebijaksanaan Seorang Mentor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |06:21 WIB
Bukber Bareng JK, Anies: Dengar Pengalaman dan Serap Kebijaksanaan Seorang Mentor
Bukber Bareng JK, Anies: Dengar Pengalaman dan Serap Kebijaksanaan Seorang Mentor
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berbuka puasa bersama dengan Eks Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK dikediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (14/3/2025). 

Momen itu dibagikan Anies melalui laman Instagram pribadi miliknya, terlihat suasana keakraban Anies dengan JK saat sesekali berdiskusi. Ia mengaku terhormat bisa duduk berdampingan dengan JK sebagai sosok pencari solusi dan memberi manfaat.

"Alhamdulillah, senja itu menjadi saksi sebuah perjumpaan yang penuh makna, bersilaturahmi ke kediaman Bapak Jusuf Kalla untuk berbuka bersama,"tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Sabtu (15/3/2025).

"Sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, bisa duduk berdampingan dengan beliau, seorang negarawan, pemimpin yang tak hanya berpikir strategis, tetapi juga bertindak dengan ketulusan. Sosok yang selalu bergerak, mencari solusi, dan menghadirkan manfaat,"sambungnya.

Anies menambahkan, pertemuan itu bukan sekedar perjamuan biasa melainkan menyerap pengalaman dari seorang mentor lintas generasi itu. Ia menyebut sesekali membahas masa depan dan ikhtiar membangun negeri.

"Malam itu bukan sekadar perjamuan, tetapi juga perbincangan yang kaya akan hikmah. Berbagi cerita, mendengar pengalaman, dan menyerap kebijaksanaan dari seorang mentor yang telah menempa banyak generasi,"ujar Anies.

"Bersama para tokoh lain, dari mereka yang telah matang dalam pengalaman hingga generasi lebih muda muda yang penuh energi, kami merajut dialog tentang masa depan, tentang ikhtiar membangun negeri," ucapnya.

 

