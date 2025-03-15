Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelecehan Seksual AKBP Fajar, LPSK Desak Evaluasi Penanganan Kasus TPKS di NTT

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |08:46 WIB
Pelecehan Seksual AKBP Fajar, LPSK Desak Evaluasi Penanganan Kasus TPKS di NTT
Pelecehan Seksual AKBP Fajar, LPSK Desak Evaluasi Penanganan Kasus TPKS di NTT
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti dugaan kasus pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. LPSK mendesak agar kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di NTT dievaluasi.

Wakil Ketua Sri Nurherwati mengatakan, terungkapnya kejahatan mantan Kapolres Ngada menjadi tonggak pentingnya evaluasi terhadap rekam jejak Kapolres Ngada dalam menangani sejumlah kasus TPKS dan beberapa kasus lainnya yang didampingi LPSK di beberapa wilayah NTT yang mengalami hambatan penyelesaian perkara.

Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma pernah menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur sehingga diperlukan evaluasi penanganan sejumlah kasus TPKS yang pernah terjadi di wilayah tugas AKBP Fajar.

"Evaluasi dan pengusutan kembali kasus TPKS tersebut dalam kerangka memenuhi hak pemulihan bagi korban dan mencegah keberulangan," ujar Nurherwati, Sabtu (15/3/2025).

Dia menerangkan, perempuan dan anak sebagai kelompok rentan sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak seharusnya dilindungi. Pihaknya memberikan dukungan bagi Direktorat PPA-PPO, terutama Subdit Perempuan dan Subdit Anak menunjukkan presisi dalam melindungi perempuan dan anak.

Dia mengungkap, berdasarkan catatan penanganan kasus TPKS oleh LPSK di wilayah NTT,  terdapat kasus TPKS di NTT yang menyebabkan korban melahirkan dan penyidik mengalami kesulitan membuktikan pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan tes DNA, sebagian besar negatif.

"Kasus ini terjadi di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Sementara, korban tidak memiliki akses berhubungan dengan pihak lain kecuali pelaku karena merupakan Tuannya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186248//ammar_zoni-mIcu_large.jpg
Keluarga Berharap Ammar Zoni Jadi Justice Collaborator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement