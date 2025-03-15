RUU TNI Rampung Sebelum Lebaran? Komisi I DPR: Kalau Bisa Cepat, Kenapa Harus Lambat

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pihaknya ingin pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI bisa segera rampung. Bahkan, ia tak menutup kemungkinan bahwa pembahasan RUU TNI bisa rampung sebelum lebaran Idufitri 1446 H.

"Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?" kata Utut usai rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2025).

Kendati demikian, legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, pembahasan sebuah RUU itu tak bisa diperkirakan akan cepat rampung. Pasalnya, kata dia, sulit untuk menemukan titik tengah dalam sebuah kesepakatan politik, termasuk pembahasan UU.

"Kalau bisa nggak bisa ya tergantung kecepatan. Kalau di politik itu, yang paling repot itu kan sampai titik temunya. Kalau titik temunya sudah ketemu, misalnya kan yang paling krusial, TNI sudah bersedia mengundurkan diri atau non-aktif apabila di luar kementerian yang disampaikan oleh Pak Sajfrie," tutur Utut.

"Nah, kalau sudah itu kan udah nggak ada masalah. Orang dia sudah jadi orang sipil lagi. Jadi hak itu dengan sendirinya sudah kukuh. Nah, kalau ditanya cepat apa nggaknya, ya kita lihat," imbuh Utut.