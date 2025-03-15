Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Bukti Sejarah Hubungan Raden Wijaya dengan China Sebelum Berdirinya Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |14:09 WIB
5 Bukti Sejarah Hubungan Raden Wijaya dengan China Sebelum Berdirinya Majapahit
5 Bukti Sejarah Hubungan Raden Wijaya dengan China Sebelum Berdirinya Majapahit (Foto : Istimewa)
A
A
A

RADEN Wijaya dan Pasukan Tartar berkoalisi setelah menghancurkan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang. Tapi setelah keberhasilan itu Raden Wijaya balik menyerang Pasukan Tartar dari China, yang membuat pasukan Mongol itu lari kocar-kacir, sebelum akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit.

Persekutuan Raden Wijaya dengan pasukan Tartar itu ternyata dituliskan dalam lima naskah kuno. Selain dua naskah kuno yang kerap jadi referensi sumber sejarah Kerajaan Kediri hingga Majapahit, yakni Kakawin Nagarakretagama dan Pararaton, ada tiga catatan sejarah lainnya.

Berikut ini sejumlah bukti sejarah tentang hubungan Raden Wijaya dengan China:

1. Prasasti Sukamrta 

Pertama Prasasti Sukamrta yang konon ditulis pada 1296, selisih tiga tahun setelah kematian Śrī Jayakatyëng atau Aji Jayakatong, yang dikenal juga Jayakatwang. Disebutkan bahwa Raden Wijaya menjadi raja tanpa bantuan pihak lain. Ada kemungkinan ia malu telah mengkhianati persekutuan dengan bangsa Tatar, sehingga hal itu sama sekali tidak diungkit-ungkit dalam prasasti.

2. Kidung Ranggalawe 

Naskah Kidung Ranggalawe juga mengisahkan bagaimana hubungan antara Raden Wijaya dengan Tartar. Naskah ini merupakan pengembangan dari Pararaton, khusus bagian runtuhnya Kerajaan Tumapěl dan berdirinya Kerajaan Majapahit, dikutip dari buku "Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari - Majapahit". 
 
Bagian awal naskah ini kadang disebut dengan judul Kidung Pañji Wijayakrama. Dikisahkan bahwa yang datang ke Jawa bukan hanya pasukan Tatar, melainkan juga rajanya. Setelah pertempuran di Daha berakhir, raja Tartar pulang ke negerinya untuk mempersiapkan pernikahan, sedangkan para menterinya ditugaskan merebut Ratna Sutawan, putri bungsu raja Tumapěl. 

Raden Wijaya tidak terima dan menggempur pasukan Tatar yang ada di Jawa hingga tumpas semua. Penulis naskah ini tentunya tidak mengenal nama Khubilai Khan atau Kaisar Shizů, sehingga ia mengarang bahwa raja Tatar bernama Śrī Taru Laksana Aji yang masih gagah dan belum terlalu sepuh.

3. Kidung Harsawijaya 

Naskah terakhir yang menggambarkan hubungan Raden Wijaya dengan Tartar yakni Kidung Harşawijaya. Naskah ini juga merupakan pengembangan dari Pararaton dengan cerita yang lebih didramatisasi lagi, yaitu raja Tatar, yang tidak disebutkan namanya tidak pulang, melainkan tewas di Jawa dalam suatu pertempuran melawan Rangga Lawe dan Ken Nambi di Bubat. 

Bagaimanapun juga, naskah ini ditulis ratusan tahun sesudah Raden Wijaya meninggal, sehingga isinya lebih banyak berupa fantasi sang pengarang yang belum tentu cocok dengan fakta sejarah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479//ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement