Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Dalami Keuntungan Mantan Kapolres Ngada dari Unggah Video Porno Anak

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |15:21 WIB
Polri Dalami Keuntungan Mantan Kapolres Ngada dari Unggah Video Porno Anak
Polri Dalami Keuntungan Mantan Kapolres Ngada dari Unggah Video Porno Anak (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menegaskan bakal mendalami berapa jumlah keuntungan yang diperoleh Mantan Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dari hasil mengunggah video porno anak.

"Terkait dengan apakah mendapatkan keuntungan? Tentu dalam hal ini, proses ini terus didalami. Tadi saya sampaikan, kan proses ini berkesinambungan, masih simultan," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Trunoyudo mengatakan, saat ini pihaknya baru mengungkap terkait perbuatan AKBP Fajar yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak di bawah umur, dan satu orang dewasa berusia 20 tahun. 

Diketahui, dalam menjalankan aksinya, AKBP Fajar turut merekam dan mengunggah video pornografi anak di bawah umur yang ia lecehkan ke situs dark web. Namun Trunoyudo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apakah ada keuntungan atau tidak dari unggahan tersebut.

Trunoyudo menegaskan bahwa proses hukum pada kasus AKBP Fajar akan terus berlanjut. Termasuk untuk mendalami keuntungan yang diperoleh mantan Kapolres Ngada itu.

"Namun demikian, konteks ini adalah unsur daripada perbuatannya, walaupun untuk membuktikan bahwa sendiri apakah mendapatkan suatu finansial, tentu proses ini masih berlanjut," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/610/3154183//ayah-EHYd_large.jpg
Ayah dan Anak Kompak Menjual Video Porno di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/340/3145768//pasangan_muda_mudi_diduga_berbuat_asusila_di_sungai_bangek_padang-LfRY_large.jpg
Pasangan Muda-Mudi Diduga Berbuat Asusila di Sungai Bangek Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/525/3142452//video_porno-LRBd_large.jpg
Parah! Siswa SMA Ini Pasang Kamera Tersembunyi di Kamar Mandi Sekolah dan Villa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/244/3141476//polisi_tangkap_admin_grup_facebook_cinta_sedarah_di_bali-ZIe6_large.jpg
Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/626/3136426//pelaku_tindak_asusila-6p5R_large.jpg
Warga Amankan Terduga Pelaku Eksploitasi Remaja, Polisi Temukan Bukti Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/340/3124571//pulang_mabuk_pria_di_serang_cabuli_adik_ipar_masih_di_bawah_umur-QNm5_large.jpg
Pulang Mabuk, Pria di Serang Cabuli Adik Ipar Masih di Bawah Umur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement