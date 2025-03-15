Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kapolres Ngada Terjerat Pelecehan Anak, Ketua DPR: Jatuhi Hukuman Berat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |16:53 WIB
Eks Kapolres Ngada Terjerat Pelecehan Anak, Ketua DPR: Jatuhi Hukuman Berat
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia menilai hukuman berat sudah selayaknya diberikan kepada pelaku.

“Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi sebuah keniscayaan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga harus ada hukuman berat dan tidak boleh ada toleransi sedikitpun,” kata Puan, Sabtu (15/3/2025).

Puan mengatakan, kasus ini menambah daftar panjang kejahatan seksual di Indonesia. “Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia. Ini sudah menjadi fenomena gunung es yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Saat ini, Fajar ditahan di Bareskrim Polri dan telah dicopot dari jabatannya meskipun masih belum dipecat dari institusi Polri. Bareskrim Polri memastikan hukuman Fajar diperberat karena menyangkut eksploitasi seksual terhadap anak.

Menurut Puan, hal tersebut sejalan dengan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebab dalam beleid ini, ada tambahan hukuman bagi pelaku yang merupakan pejabat publik. Ia meminta, semua pihak mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual itu.

“Jika negara gagal memberikan keadilan bagi korban dan tidak serius dalam upaya pencegahan, maka kasus serupa akan terus terulang,” sebut Puan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement