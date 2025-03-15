Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Diskon Tarif Tol 20% saat Arus Mudik dan Balik Selama 8 Hari, Ini Rinciannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |17:18 WIB
Ada Diskon Tarif Tol 20% saat Arus Mudik dan Balik Selama 8 Hari, Ini Rinciannya
Ada Diskon Tarif Tol 20% saat Arus Mudik dan Balik Selama 8 Hari, Ini Rinciannya (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan sejumlah anak usaha Jasa Marga group di Jalan Tol Trans Jawa, mengumumkan pemberian potongan tarif tol sebesar 20% yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara serta mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas pada periode arus mudik dan balik Hari Idul Fitri 1446H/2025.

"Program potongan tarif tol 20% merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan prinsip Environment, Social and Governance (ESG)," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, program tersebut akan diterapkan untuk jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, yaitu Integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek & Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Potongan tarif itu akan berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus.

"Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung melalui pemberian potongan tarif, tetapi juga berperan strategis dalam mengurangi potensi kepadatan di Jalan Tol Trans Jawa dengan mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata," tuturnya. 

Dia menerangkan, potongan tarif 20% akan diberlakukan selama 8 hari dalam dua periode, 4 hari pada arus mudik mulai dari tanggal 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB untuk pengguna jalan dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung. Lalu, 4 hari pada arus balik untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama. 

"Potongan tarif ini hanya akan berlaku apabila pengguna jalan melakukan transaksi dengan saldo kartu uang elektronik yang mencukupi, serta data asal dan golongan kendaraan yang terbaca. Langkan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem perjalanan yang lebih efisien dan aman, serta mendukung kelancaran mobilitas di Jalan Tol Trans Jawa," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190625//puncak_arus_mudik_nataru-mzpW_large.jpg
Jasa Marga Ungkap Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158//jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189875//diskon_tarif_jalan_tol-Rn8z_large.jpg
4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189000//tol-kMXT_large.jpg
Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967//diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement