Ada Diskon Tarif Tol 20% saat Arus Mudik dan Balik Selama 8 Hari, Ini Rinciannya (Foto : Okezone)

JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan sejumlah anak usaha Jasa Marga group di Jalan Tol Trans Jawa, mengumumkan pemberian potongan tarif tol sebesar 20% yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara serta mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas pada periode arus mudik dan balik Hari Idul Fitri 1446H/2025.

"Program potongan tarif tol 20% merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan prinsip Environment, Social and Governance (ESG)," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, program tersebut akan diterapkan untuk jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, yaitu Integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek & Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Potongan tarif itu akan berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus.

"Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung melalui pemberian potongan tarif, tetapi juga berperan strategis dalam mengurangi potensi kepadatan di Jalan Tol Trans Jawa dengan mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata," tuturnya.

Dia menerangkan, potongan tarif 20% akan diberlakukan selama 8 hari dalam dua periode, 4 hari pada arus mudik mulai dari tanggal 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB untuk pengguna jalan dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung. Lalu, 4 hari pada arus balik untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama.

"Potongan tarif ini hanya akan berlaku apabila pengguna jalan melakukan transaksi dengan saldo kartu uang elektronik yang mencukupi, serta data asal dan golongan kendaraan yang terbaca. Langkan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem perjalanan yang lebih efisien dan aman, serta mendukung kelancaran mobilitas di Jalan Tol Trans Jawa," katanya.